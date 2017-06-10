Сергей Колотовкин: "Головину нужно еще поиграть в России"

Бывший защитник ЦСКА Сергей Колотовкин отметил, что полузащитник армейцев Александр Головин вряд ли способен завоевать место в основе "Арсенала". Ранее сообщалось, что ЦСКА и лондонцы близки к завершению переговоров по трансферу российского футболиста.

– Стоит ли Головину переходить в "Арсенал" и пробовать пробиваться в основу?

– Вряд ли стоит думать, что Головину стразу предоставят место в составе, потому что английская премьер-лига – один из сильнейших чемпионатов в Европе. Считаю, что Александру еще нужно поиграть здесь. Тем более ЦСКА выступает в Лиге чемпионов. А потом, когда он будет более окрепшим, уезжать за границу. Приходить надо не на имя клуба, а для того, чтобы играть. Думаю, что именно сейчас, Головин вряд ли способен завоевать место в основе лондонского клуба.

– Существует большая вероятность, что Головин сразу после перехода в "Арсенал" уйдет в аренду. Называются варианты с "Халл Сити" и ЦСКА. Куда ему лучше пойти?

– Я не понимаю, зачем Головину идти в "Халл Сити" – совсем другую английскую лигу, и отказываться от ведущих ролей в нашем чемпионате. Хотя чемпион-лига, в котором много силовой борьбы, для Александра не страшен. Он крепкий, здоровый футболист. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

СМИ: Головин близок к переходу в лондонский "Арсенал" //

Олег Артемов: "Головин в "Арсенале"? Приятная информация. Но пока без комментариев"