Сергей Кирьяков: "Забей "Арсенал" пенальти при счете 2:1, игра пошла бы по-другому"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков отметил, что в матче 13-го тура чемпионата России против "Ростова" (1:4) соперник не удивил суперкомбинационным футболом. При этом, по словам специалиста, защитники тульской команды не смогли справиться с нападением ростовчан.

– Так, как мы действовали в обороне, играть нельзя, – приводит пресс-служба "Арсенала" слова Кирьякова. – Пропускаем из-за собственных ошибок. Нельзя сказать, что "Ростов" предложил нам суперкомбинационный футбол. Все, что у них было в атаке, это длинные передачи на Азмуна и Полоза. Своих защитников мы об этом предупреждали: с форвардами ростовчан нужно играть максимально надежно. Вы все сами прекрасно видели. Нужно было сыграть попроще, дорожить мячом.

– После игры вы высказали недовольство работой главного арбитра Кирилла Левникова.

– На мой взгляд, в эпизоде с падением Максимова в штрафной ростовчан был стопроцентный пенальти. Забей мы одиннадцатиметровый при счете 2:1, игра пошла бы совсем другая. Думаю, при 2:2 мы могли бы рассчитывать на большее.