Сергей Кирьяков: "Я против такого футбола"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков раскритиковал команду после поражения от "Амкара" (0:1) в матче 15-го тура премьер-лиги. По его словам, тульской команде не хватает агрессии.

– Опять пропустили из-за собственной ошибки. Это никуда не годится. Уже в начале встречи "Амкар" повел в счете, но в любом случае первый тайм мы играли плохо, – цитирует официальный сайт "Арсенала" Кирьякова. – Во второй половине мы внесли коррективы в игру, сказали игрокам, что нужно больше прессинговать и не давать сопернику свободно распоряжаться мячом. Понятно, что результат заставлял нас идти вперед, и нам удалась вторая половина встречи, нам удалось создать давление, появились моменты, но в очередной раз повторю – нам не хватает наглости и агрессии. Плюс, нужно смотреть, в концовке были спорные моменты с участием наших игроков в штрафной соперника. Я не могу говорить на 100 процентов был там пенальти или нет, но факт остается фактом. Не собираюсь сваливать на судейство, мы сегодня сами виноваты в этом результате.

– Как вы относитесь к футболу в таких погодных условиях?

– Я против такого футбола. Это все не идет на пользу зрителям, игрокам и вообще самой игре. Сегодня мы недосчитались двух футболистов, и это производная нашего футбола в зимнее время. Форбс уже точно пропустит игру в Казани, а Денисов пока под вопросом. И теперь у нас могут возникнуть кадровые проблемы. В ближайшие дни определимся, кто будет играть в Казани.