Сергей Кирьяков: "Видимо, судья Сельдяков затаил на меня обиду"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков выразил сожаление по поводу поражения от ЦСКА (0:3) в матче 28-го тура премьер-лиги. По его словам, главный судья встречи Владимир Сельдяков не очень хорошо относится к тульской команде.

– В первом тайме делали акцент на оборонительных действиях, основное внимание уделяли им. Увы, при владении мячом допускали много ошибок, – отметил Кирьяков. – Впереди не могли зацепиться за мяч, перевести игру хотя бы на какое-то время на половину поля соперника. Конечно сказывалось отсутствие наших двух игроков середины поля – дисквалифицированного Думбья и Брумистрова, который не смог сыграть из-за травмы. С ними картина была бы намного лучше.

Вообще игра шла до гола. К сожалению, получили пенальти. Пока не смотрели запись эпизода с 11-метровым, но обращает на себя внимание тенденция: этот судья (Сельдяков – Прим. "СЭ") каждый раз ставит нам пенальти. После матча с "Оренбургом" я позволил себе несколько нелицеприятных слов в его адрес. Видимо затаил обиду. До пенальти был еще штрафной, хотя, на наш взгляд, была обычная борьба в воздухе.

Когда же соперник повел в счете, ситуация изменилась. Класс игроков у ЦСКА выше – вопросов нет. Хотя во втором тайме могли создать интригу – у Комбарова при счете 0:3 был момент. Забей он гол, это придало бы уверенности команде. В целом же понятно, что ЦСКА сильнее. Это команда уровня Лиги чемпионов.

- Чем была вызвана замена в перерыве Габулова?

- Он получил травму колена. и не мог больше продолжать игру. Важно теперь его восстановить к двум оставшимся матчам. (Александр ПРОСВЕТОВ)

Трансляция матча ЦСКА - "Арсенал"