20:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Кирьяков: "В матче с "Краснодаром" у "Арсенала" были моменты, но подвело мастерство"

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Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков после ничьей с "Краснодаром" (0:0) в матче 10-го тура премьер-лиги отметил, что его команда достойно провела поединок и в начале второго тайма владела инициативой. Туляки, набравшие очко, поднялись из зоны вылета на 14-е место.

- В целом я доволен результатом. Все понимали, что "Краснодар" - сильная команда, - сказал Кирьяков в эфире канала "Наш футбол". - Наши шансы были в быстрых атаках. Были хорошие моменты, но подвело исполнительское мастерство. 

В перерыве сказали ребятам играть чуть повыше, и они пошли вперед, перевели игру на половину поля "Краснодара". Но потом снова подсели. В целом играли по счету. Организованно действовали сзади, старались не давать пространство техничным игрокам "Краснодара".

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