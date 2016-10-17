Сергей Кирьяков: "В любой момент могу Аленичеву позвонить, посоветоваться"

Новый главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков в интервью клубной пресс-службе назвал ключевые моменты, над которыми он работает. По словам наставника, он уже ввел определенные новшества.

– Проблемы "Арсенала" можно свести к простым цифрам, соотношению забитых и пропущенных мячей – 3:13. Как "перекодировать" команду?

– Есть несколько путей. Первый – поменять схему игры. Это самый болезненный вопрос, потому что команда играла по одной схеме, сейчас мы ее видоизменили. Больше акцент на атакующие действия, но это не значит, что мы забыли об обороне. Когда команда внизу, танцевать надо от печки, то есть от своих ворот. Вот над этим сейчас плотно работаем. В первые дни тренировок ввели новшества, на неделе, предшествующей матчу с "Краснодаром", должны закрепить их. Нюансов много: как обороняться, как страховать друг друга, переходить в атаку, кто будет врываться в определенные зоны и так далее.

– С Аленичевым у вас сходство в том плане, что тоже пришли в "Арсенал" из юношеской сборной России.

– В принципе да, если взять предысторию. В любой момент могу Диме позвонить, посоветоваться. И с Дмитрием Ананко также на связи. Перед тем как ехать в Тулу, получил от них полезную информацию.

– Аленичев и Ананко в прошлом спартаковцы, а вы с "Динамо" ассоциируетесь.

– При всем уважении к моему бывшему клубу все меньше и меньше связываю себя с буквой "Д". Отношения с бело-голубыми мне не очень понятны, не было контактов, не было моментов, которые могли бы снова приблизить к клубу. Все холодно и на расстоянии. Честно говоря, больше ассоциирую себя с европейским футболом, с немецкими клубами.