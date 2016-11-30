Сергей Кирьяков: "В конце матча с "Рубином" "Арсеналу" не везло"

Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков считает, что его команде не повезло в конце матча 16-го тура премьер-лиги с "Рубином" (0:1). Единственный мяч в поединке забил форвард казанцев Жонатас.

– Мы играли от соперника. В первом тайме "Рубин" почти ничего не создавал. Во втором тайме тоже все было нормально в обороне, – заявил в эфире телеканала "Футбол 3" Кирьяков. – Одна ошибка. В моменте с голом на середине поля нужно было фолить, не давать сделать пас. Но нам не хватило скорости. Жонатас убежал и реализовал первый же момент. Мы стали раскрываться, у соперника появились шансы. А в конце уже нам не везло. Была штанга в одном моменте, в другом эпизоде Рыжиков спас "Рубин".