18:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Кирьяков: "В игре с "Оренбургом" "Арсеналу" не хватало наглости, поэтому на матч с "Уралом" изменили состав"

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Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков в преддверии игры 19-го тура чемпионата России против "Урала" подчеркнул, что команда изначально настраивалась на проведение матча в родных стенах. Специалист отметил, что газон тульского стадиона находится в приличном состоянии.

– Концовка матча против "Оренбурга" (0:3) получилась неплохой в нашем исполнении, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Кирьяков. – Мы комбинировали, делали фланговые передачи, но при подходе к чужим воротам нам не хватало активности, наглости. Поэтому сегодня внесены изменения в состав.

Перенос матча? Мы знали, что будем играть дома. Понимали, что работники клуба сделают все возможное, чтобы матч состоялся в Туле. Мы были приятно удивлены тем, насколько плодотворно они потрудились. Приличный зеленый газон, для сегодняшнего дня это хороший уровень.

Трансляция матча "Арсенал" - "Урал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 19-й тур
Материалы REN-TV

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