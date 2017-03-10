Сергей Кирьяков: "В игре с "Оренбургом" "Арсеналу" не хватало наглости, поэтому на матч с "Уралом" изменили состав"

Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков в преддверии игры 19-го тура чемпионата России против "Урала" подчеркнул, что команда изначально настраивалась на проведение матча в родных стенах. Специалист отметил, что газон тульского стадиона находится в приличном состоянии.

– Концовка матча против "Оренбурга" (0:3) получилась неплохой в нашем исполнении, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Кирьяков. – Мы комбинировали, делали фланговые передачи, но при подходе к чужим воротам нам не хватало активности, наглости. Поэтому сегодня внесены изменения в состав.

Перенос матча? Мы знали, что будем играть дома. Понимали, что работники клуба сделают все возможное, чтобы матч состоялся в Туле. Мы были приятно удивлены тем, насколько плодотворно они потрудились. Приличный зеленый газон, для сегодняшнего дня это хороший уровень.

Трансляция матча "Арсенал" - "Урал"