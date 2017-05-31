Сергей Кирьяков: "Ухожу из "Арсенала" с высоко поднятой головой"

Сергей Кирьяков, сегодня покинувший пост главного тренера "Арсенала", рассказал "СЭ" о своем уходе из клуба. Он отметил, что руководство "канониров" не предлагало ему новый контракт. По словам специалиста, сохранившего команде прописку в премьер-лиге, он уходит из Тулы с высоко поднятой головой и с чувством выполненного долга.
– Принял решение не рассматривать продолжение работы в "Арсенале", – сказал Кирьяков. – Ухожу из клуба с высоко поднятой головой и с чувством выполненного долга.
– С чем связано ваше решение?
– Ситуация повисла, никакой информации не было.
– То есть руководство с вами не обсуждало новый контракт?
– Нет. И после этого принял решение.
– Приходилось ли испытывать ранее такое психологическое давление, которое оказывалось в "Арсенале"?
– Да. Просто непонятно, откуда столько злобы и негатива у людей. В целом же все было нормально. Благодарен президенту "Арсенала" Гураму Захаровичу Аджоеву за приглашение в команду, он тоже сыграл большую роль в том, что Тула сохранила прописку в премьер-лиге. Спасибо всем болельщикам, кто искренне переживал за нас. Желаю "Арсеналу" удачи! И чтобы нового тренера больше поддерживали, а не критиковали.
– Где продолжите карьеру?
– Работа в этом направлении ведется. Сейчас немного отдохну. Мы заслуженно выполнили поставленную задачу, хотя некоторые пытаются принизить результат. Говорят, что могли выступить лучше. На мой взгляд, мы максимально выжали из игроков все, чтобы сохранить "Арсенал" в РФПЛ.
– Какие варианты рассматриваете – Россия или зарубежные клубы?
– И то, и другое. (Сергей АСТАХОВ)
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spartak-msk
Кирьяков может теперь засунуть трудовую себе...
14:37
marksan
И большим животом!
14:29
Xen1um
зенит-супер-чемпион, по себе других не суди, у кого что болит как говорится.
14:25
Kupservas
Уходи...
14:19
Константин Эдуардович
Пака ,тренИр! С трудоустройством будут проблемы.
14:03
зенит-супер-чемпион
если бы не договорняк со свиньями в последнем туре.
13:56
tryam
гордая голова? только говорил что есть план на следующий год и жду, купил Спартак за 6 очков, специалист))
13:49
ferro5stone
Пусть в Барселону идёт.....выжмет из нынешнего состава максимум и сохранит клуб в Высшей лиге! ))))
13:49
spetrov
Dimario, да он даже и не тренер злой. Он во всем, судя по всему. Даже в истории письма против Садырина со временем так или иначе все признали, что были неправы. За исключением Кирьякова, одного из нескольких заводил тогда.
13:48
Никто, кроме нас!
А кому он будет нужен в зарубежных клубах? Сомневаюсь, что в Российских-то кому-либо сгодится... Желчный тренеришка!
13:45
bvb1987
хам-тренеришка
13:42
zenit08
По этой же причине какой-нибудь гопник Григорян закатится так же быстро как появился на небосклоне. Посмотрите на выдающихся тренеров: Клопп, Гвардиола, Бердыев - это сплав мудрости и сильного характера.
13:34
umnik21
В Туле уже не одну гармонь порвали.
13:34
zenit08
Физрук. Человека не особо интеллектуального видно сразу. А такой человек может быть профессионалом только в ремесленнических профессиях. Например, может быть дурак, шикарно делающий глиняные горшки. Может быть даже дурак - крутой сантехник, хотя это уже менее вероятно. Но чтобы дурак был хорошим тренером - не бывает так.
13:32
Slim Taller
Сразу возникают ассоциации с Гешей из "Бриллиантовой руки",когда тот шёл по воде с высоко поднятой головой,а вокруг голову сиял нимб.
13:31
Dimario
не помню кто из известных футбольных людей в начале сезона написал: у Кирьякова в Арсенале не получится. Потому что он злой тренер. Согласен, у Кирьякова не получилось.
13:25