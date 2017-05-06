Сергей Кирьяков: "У "Арсенала" очень сильные вратари, но за Габуловым опыт"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков после победы над "Ростовом" в матче 27-го тура чемпионата России отметил, что у его команды очень сильные вратари.

– Что сказали игрокам в перерыве?

– Прежде всего, разобрали, почему у нас из центральной зоны обороны игроки "Ростова" выскакивали несколько раз и создавали моменты. Во втором тайме было лучше, поорганизованнее, хотя недоработки все-таки оставались. Мы разбирали игру "Ростова", в каких-то моментах они играли достаточно просто: били вперед, а там два нападающих – Азмун и Полоз – цеплялись за мячи. Говорили о том, что очень важны две зоны: зона подбора, перед центральными защитниками, и зона за центральными защитниками. Требовалось, чтобы у нас там всё было под контролем, и игроки страховали друг друга. Вот на этом сделали акцент.

– Что скажете об игре Габулова?

– У нас очень сильные оба вратаря. Миша Левашов – очень сильный вратарь, и мы все время ему об этом говорим. Но за Габуловым опыт, и в таких матчах это очень важный фактор.

– Прокомментируйте выход в стартовом составе Расича.

– Мы преследовали две задачи, выпуская сегодня Расича с первых минут. Во-первых, цепляться за длинные передачи, которые должны были быть. Во-вторых, стандарты. В составе "Ростова" большая группа высокорослых игроков, и нам нужен был футболист, который в воздухе с ними бы боролся. Сунзу, Беляева и Вергары было маловато. Нужен был еще один игрок, который бы не проигрывал верховую борьбу в нашей штрафной. И это себя оправдало. Может, в атаке он выглядел и не так, как нам хотелось бы, но он старался, бился. Но мы его просили быть поаккуратнее, чтобы не получилась история с красной карточкой, которая была в игре с "Локомотивом". Хотя вы знаете, что потом было признано, что это ошибка Лапочкина. А играй мы в полном составе, можно было бы и побороться с железнодорожниками. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)

Трансляция матча "Арсенал" – "Ростов"