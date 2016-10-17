Сергей Кирьяков: "Тяжелее всех Черчесову. Даже Слуцкий не смог сделать команду хорошего уровня"

Новый главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков в интервью клубной пресс-службе отметил, что в России нет игроков хорошего европейского уровня. По его словам, в такой ситуации главному тренеру национальной сборной приходится очень тяжело.

– Верите в светлые перспективы российского футбола?

– Надежда есть, ведь создана программа развития, основанная, как я понимаю, на немецком опыте. Если она будет внедрена во все футбольные школы и академии, если все вместе будем двигаться в одном русле, тогда есть шанс подтянуться к сборным топ-уровня. Но пока у нас в одной академии голландец заправляет, в другой – испанец, в третьей – еще какой-то иностранец, толку не будет.

Национальная сборная – то же, что и юношеская. У тренера нет достаточного выбора, нет звезд. Есть неплохие игроки среднего европейского уровня, но не более того. Тяжелее всех Черчесову, впереди домашний чемпионат мира. Вот Слуцкий отличный тренер, нет вопросов, но даже он не смог сделать команду хорошего уровня.