Сергей Кирьяков: "Тула ждет от "Арсенала" победы над "Ростовом"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков в преддверии матча 27-го тура чемпионата России против "Ростова" отметил, что клуб постарался встряхнуть футболистов команды мотивационным роликом перед игрой. Специалист подчеркнул, что ролик, вероятно, увеличит мотивацию футболистов.

– Роликом хотели встряхнуть ребят, показать, что город ждет хорошей игры и победы, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Кирьяков. – Победы же можно достигнуть, только отдав все силы на поле. Помог ли ролик? По своим ощущениям, думаю, да. По телу мурашки бежали, когда болельщики говорили, что ждут от ребят борьбы, что можно простить все, но если кто-то не будет выкладываться – будет другой спрос. Уверен, ребята выйдут и сыграют в полную силу.

Трансляция матча "Арсенал" - "Ростов"