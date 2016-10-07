Сергей Кирьяков: "Тренерский штаб "Арсенала" еще не сформирован"

Новый главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков сообщил, что тренерский штаб тульского клуба еще не сформирован. Отметим, что до назначения в "Арсенал" специалист работал наставником юношеской сборной России.

– Тренерский штаб пока не сформирован, идет работа по этому вопросу, – цитирует ТАСС Кирьякова. – Все зависит от позиции клуба, от личных ситуаций кандидатов.

Национальная команда, составленная из игроков 1996 - 1997 годов рождения, сейчас плавно перетекает в молодежную сборную, которая будет играть отборочный цикл со следующего года. А я сосредоточусь на работе в "Арсенале".

Будем идти от игры к игре, стараться набирать очки в каждом матче. Основная задача – выправить положение в турнирной таблице, чтобы "Арсенал" покинул зону переходных матчей. В зимнее трансферное окно обязательно будет усиление, по позициям определимся во время паузы в чемпионате.