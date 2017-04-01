Сергей Кирьяков: "Томи" терять нечего"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков в преддверии матча 21-го тура чемпионата России против "Томи" отметил, что все игроки готовы. По словам наставника, соперник, несмотря на турнирное положение, представляет серьезную опасность.

– Все травмированные уже готовы и будут играть с первых минут. Думаю, ребята понимают важность встречи. "Томи" терять нечего. В составе соперника много молодых игроков, которые хотят заявить о себе. Мы должны быть внимательны с первых минут и играть с полной самоотдачей.