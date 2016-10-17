Сергей Кирьяков: "Теперь мне снятся арсенальские сны"

Новый главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков в интервью клубной пресс-службе отметил, что он готов доказывать свой профессионализм. По словам наставника, он к этому привык.

– Какие вам снятся сны?

– Игроцкие давным-давно прошли. Теперь уже тренерские, арсенальские. Знаю, что мне будет непросто из-за обстановки, которая сложилась, многие в штыки восприняли мое появление в "Арсенале". Но мне не привыкать. Можно провести параллели с той историей, когда летел в Германию. Тогда меня встретили прохладно, понимали, что буду конкурентом и у кого-то отберу кусок хлеба. Приходилось доказывать свое право выходить на поле. А в спорте всегда надо что-то доказывать.

Ничего, не боги горшки обжигают. Если бы в свое время Слуцкого Юрий Белоус не назначил тренером дубля, никто бы не узнал о нем. Всегда нужно доверие, нужен шанс. За доверие благодарю Гурама Захаровича Аджоева и людей из попечительского совета "Арсенала".