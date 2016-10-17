16:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Кирьяков: "Теперь мне снятся арсенальские сны"

0
0
0
1

Новый главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков в интервью клубной пресс-службе отметил, что он готов доказывать свой профессионализм. По словам наставника, он к этому привык.

– Какие вам снятся сны?

– Игроцкие давным-давно прошли. Теперь уже тренерские, арсенальские. Знаю, что мне будет непросто из-за обстановки, которая сложилась, многие в штыки восприняли мое появление в "Арсенале". Но мне не привыкать. Можно провести параллели с той историей, когда летел в Германию. Тогда меня встретили прохладно, понимали, что буду конкурентом и у кого-то отберу кусок хлеба. Приходилось доказывать свое право выходить на поле. А в спорте всегда надо что-то доказывать.

Ничего, не боги горшки обжигают. Если бы в свое время Слуцкого Юрий Белоус не назначил тренером дубля, никто бы не узнал о нем. Всегда нужно доверие, нужен шанс. За доверие благодарю Гурама Захаровича Аджоева и людей из попечительского совета "Арсенала".

Дополнительная информация

http://www.arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/sergey-kiryakov-snyatsya-arsenalskie-sny/

0
0
0
1

Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

ЮКИ

успехов,серёга!игроком ты был отличным,на поле выделялся,пробуй теперь тренером таким же стать!

16:44

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ