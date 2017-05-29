Сергей Кирьяков: "Талалаев пусть не сует нос не в свое дело"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков вновь в резкой форме высказался о коллегах из "Енисея" и "Тамбова" - Андрее Тихонове и Андрее Талалаеве. После ответного стыкового матча за право участия в премьер-лиге с "Енисеем" (1:0) Кирьяков критически отозвался о Талалаеве и попросил не совать нос в дела тульского клуба.

– Генеральный директор Дмитрий Балашов сказал, что ему не понравились ваши высказывания на вчерашней пресс-конференции в адрес Тихонова и Талалаева…

– Во-первых, и Тихонов сказал неправильные вещи. Во-вторых, Талалаев постоянно говорит всякую ерунду. Про Талалаева это вообще отельный разговор…

– Тихонов не прав, сказав, что "Арсенал" играет очень прямолинейно?

– Мне кажется, нужно говорить больше про свою команду, а не чужую. Нужно обращать внимание, прежде всего, на себя. А Талалаев вообще пусть не сует нос не в свое дело. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Кирьякова