Сергей Кирьяков: "Сложно сказать, когда Тесак отправится от травмы"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков в интервью пресс-службе тульского клуба отметил, что у защитника Лукаша Тесака есть проблемы со спиной. По словам специалиста, на данный момент сложно сказать, когда именно словацкий игрок оправится от травмы, полученной во время матча 12-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:2).

– Тесак получил травму в прошлом матче с "Уфой", насколько она серьезна?

– У него есть проблемы со спиной. Сразу после финального свистка матча с уфимцами он поспешил в раздевалку к медикам. Сложно сказать, когда Лукаш оправится от травмы. Уверен, наш тренерский штаб сделает все, чтобы словак вернулся в расположение команды уже на сборе в Новогорске.

– Кто-то из молодежки поедет на этот сбор?

– Мы наблюдаем за несколькими игроками дубля, в том числе за Изотовым, Мингазовым и Максумовым. Но на сборы в Москву с нами отправится только Рукас. Дальше посмотрим. Могу сказать точно, что в зимнее межсезонье вышеперечисленные ребята будут готовиться с основной командой.

– Под вашим руководством "Арсенал" провел четыре матча, вы ощущаете прогресс в своей работе?

– Кто-то его, может, не видит, но я вижу. Прогресс есть. Наши футболисты стараются играть в футбол. Да, можно в каждой встрече действовать так, как мы сделали с "Краснодаром", уйдя практически всей командой за линию мяча. Но в любом случае, чтобы набирать очки, нужно забивать и побеждать. Так что в игровом плане прогресс есть, мешают исключительно индивидуальные ошибки. Если не брать матч с "Краснодаром", в котором представлены индивидуально сильные футболисты, то с "Крыльями", "Уфой" и "Ростовом" мы должны были набирать явно больше, чем одно очко.