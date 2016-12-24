Сергей Кирьяков: "Семшов – футболист с большим именем, опытный человек"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков отметил, что не против работы с Игорем Семшовым, который должен войти в его штаб с 10 января. Также специалист рассказал, что других изменений в тренерской бригаде тульской команды не планируется.

– Как понимаю, пока контракт с Семшовым не подписан. Игорь – футболист с большим именем, опытный человек. Я не против поработать с ним, – сказал Кирьяков.

– Кто-то еще может войти в ваш штаб?

– Пока нет. (Сергей АСТАХОВ)