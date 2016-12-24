14:02 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Кирьяков: "Семшов – футболист с большим именем, опытный человек"

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Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков отметил, что не против работы с Игорем Семшовым, который должен войти в его штаб с 10 января. Также специалист рассказал, что других изменений в тренерской бригаде тульской команды не планируется.

– Как понимаю, пока контракт с Семшовым не подписан. Игорь – футболист с большим именем, опытный человек. Я не против поработать с ним, – сказал Кирьяков.

– Кто-то еще может войти в ваш штаб?

– Пока нет. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Platinum1991

СЕРГЕЙ КИРЬЯКОВ: "СЕМШОВ – ФУТБОЛИСТ С БОЛЬШИМ ИМЕНЕМ, ОПЫТНЫЙ ЧЕЛОВЕК"??? Известное имя НИ О ЧЁМ не говорит! И опыт ИГРОКА не котируется в тренерской работе! там другая работа - тренерская и ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ!!! Говорит только дело и результат, а не былые заслуги! Но для этого надо много ПАХАТЬ и даже больше чем на поле! Работа тренера - это не поле перейти, и уж тем более, ПЕРЕБЕЖАТЬ. Работа тренера - это ежедневные МНОГОЧАСОВЫЕ тренировки с использованием ПЕРЕДОВЫХ наработок многих поколений футбольных тренеров! Сколько учебного материала надо ПЕРЕЛОПАТИТЬ и УСВОИТЬ! Игроки сами НЕ ПОБЕГУТ, им надо помочь ВПИСАТЬСЯ в команду и тактикой добиваться поставленных ЦЕЛЕЙ! Результат команды НАПРЯМУЮ зависит от качества тренировок, которые проводит тренер! А известное имя это достижение для тренера, а только былые заслуги игрока! Век живи и ВЕК учись! Вот и Семшову надо заново ОБУЧАТЬСЯ и НЕ ЛЕНИТЬСЯ, а ПАХАТЬ! ПАХАТЬ и ещё раз ПАХАТЬ! И только тогда увидим ВСХОДЫ его тренерской работы!!!

14:48

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