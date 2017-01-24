Сергей Кирьяков: "Сделаю все, чтобы "Арсенал" остался в премьер-лиге"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков подвел итоги первого сбора команды в Турции. По словам Кирьякова, он сделает все, чтобы команда по итогам сезона осталась в премьер-лиге, передает спецкор "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

– Перед первым сбором "Арсенал" объявил, что с молодежкой будут работать сразу 13 игроков из прошлогоднего состава. Их дальнейшая судьба определилась?

– Как только я пришел в команду, то объявил, что шанс доказать свою состоятельность есть у всех. Одни его использовали, другие – нет. Кто-то по игровым причинам, кто-то из-за травм, кому-то банально мешает возраст. Это профессиональный спорт, у нас не благотворительная организация. Кстати, часть игроков, работавших на первом сборе, на второй не поедет. Список объявим чуть позже.

– Вы работали с молодежкой, но команду уровня премьер-лиги приняли впервые. Многие не верят, что вам хватит ли харизмы?

– Да всего хватит, пусть никто не волнуется. Я был игроком, который никогда не опускал руки, в любой ситуации шел напролом. Остаюсь таким же и на тренерском мостике. Я буду бороться, буду биться. И сделаю все, чтобы мы решили главную задачу на сезон – остались в премьер-лиге.