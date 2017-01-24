15:57 24 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Кирьяков: "Сделаю все, чтобы "Арсенал" остался в премьер-лиге"

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Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков уверен, что команда сумеет сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата России. По словам специалиста, для этого канонирам необходимо подновиться ко второй части сезона лучше, чем соперникам.

 
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- Исходя из нашего положения, "Арсенал" должен быть лучше готов ко второй части сезона, чем остальные команды. Считаю, что фундамент заложен, - приводит пресс-служба "оружейников" слова Кирьякова. - Мы сделали все, что было запланировано, и довольны проделанной работой.

Также мы привезли много молодых игроков, которым нужно было дать возможность проявить себя. По некоторым из них уже определились. Кто-то из них не поедет на следующий сбор. Фамилии этих футболистов будут названы позже.

Комбаров и Габулов? Это опытные игроки, которые быстро влились в коллектив и стали частью нашей команды.

Хватит ли мне харизмы руководить командой? Всего хватит, пусть никто не волнуется. Я был игроком, который никогда не опускал рук, в любой ситуации шел напролом. Остаюсь таким же на тренерском мостике. Буду бороться, буду биться. Сделаю все, чтобы мы решили главную задачу на сезон - остались в премьер-лиге.

Дополнительная информация

http://www.arsenaltula.ru/main/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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GalacticBoy

Сергей Вячеславович,сделайте доброе дело отправьте их обратно туда,где им место

16:34 24 января

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