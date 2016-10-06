Сергей Кирьяков: "Работа в "Арсенале" - вызов, недолго думал над предложением"

Новый главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков в интервью пресс-службе оружейников подчеркнул, что в первую очередь команда будет работать над улучшением реализации голевых моментов. По словам специалиста, сменившего Сергея Павлова, еще рано говорить об изменениях в тренировочном процессе.

- Долго ли раздумывали над предложением?

- Хочу поблагодарить президента ПФК "Арсенал" Гурама Захаровича Аджоева за оказанное доверие. Работа в команде премьер-лиги - это вызов для меня. Поэтому я долго не думал и с удовольствием принял предложение. Есть понимание, в какую сторону нам двигаться. Сразу скажу, что три забитых мяча в стартовых турах - плохой показатель. Будем над этим работать. Благо, есть время.

- С чего планируете начать работу?

- Сейчас не готов говорить об изменениях в тренировочном процессе. Уже вечером мы сядем и все спланируем. Поймем, нужны ли товарищеские игры, найдем ли мы хорошего соперника для спарринга, кто в списке травмированных игроков.

- Каким будет рисунок игры "Арсенала" при тренере Кирьякове?

- Уже 16 октября все будет видно в матче с "Краснодаром". Часть плана я озвучил - мы хорошо поработаем в нападении. Болельщики хотят видеть победы, голевые моменты и голы соответственно.