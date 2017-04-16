Сергей Кирьяков: "Отставка? Как сказал Луческу: "Тренер должен быть готов к любому решению руководства"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков после матча 23-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:3) подчеркнул, что в поражении нельзя винить только вратаря Владимира Габулова. Специалист подчеркнул, что в атаке тренерский штаб рассчитывал на индивидуальное мастерство нападающего Муссы Думбья.

– Есть ли какое-то логическое объяснение действиям Расича, когда он получил первую желтую карточку в центре поля?

– Я это могу объяснить только тем, что он "перегорел" немножко, хотел показать себя. Определенно, надо с ним разговаривать по этому поводу. Он и опасные подкаты делает, будем разговаривать.

– За 6 матчей после зимнего перерыва команда трижды пропускала по 3 мяча, причем проигрывала и ключевым соперникам, таким как "Оренбург". Вы допускаете вероятность своей отставки?

– Я могу ответить словами Луческу: "Любой тренер должен быть готов к любому решению руководства".

– Владимир Габулов два раза – в матче с "Тереком" и сегодня – при выходах один на один не прыгал в ноги нападающим, провожал мячи взглядом. Вы считаете, это нормальная игра вратаря премьер-лиги?

– Я думаю, сейчас надо, чтобы немного поутихли эмоции. Габулов в нескольких эпизодах выручил команду, это тоже нельзя забывать. В моменте с первым голом – там мяч по непонятной траектории летел, удар такой силы, здесь вряд ли можно винить голкипера. Второй гол – пенальти. Третий – практически выход один на один. Не надо винить только Габулова в том, что случилось.

– В какой форме находится Шевченко? Показалось, что он гораздо мобильнее Расича, и с его выходом появилась острота.

– Мы рассчитывали на индивидуальное мастерство Думбья. Он может обыграть и один в один, и даже двоих. Поэтому мы решили выпустить его ближе к концу. Но я с вами согласен, он старался и сумел обострить игру.

– Максимов, Григалава и Рыжков в каком состоянии?

– Рыжков сегодня был в запасе, он сыграл тайм за дубль. Максимов и Григалава пока не могут играть всю игру. И в сегодняшней ситуации, когда нас было на одного меньше, выпускать их на поле вряд ли было логично. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)