Сергей Кирьяков: "Ну не могу я сам выйти на поле!"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков после матча 29-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:0) не смог объяснить действия своих футболистов в игре. Отметил, что в какой-то мере ему стыдно перед болельщиками.

– Мы разочарованы результатом и игрой некоторых наших футболистов, – сказал Кирьяков. – По непонятным причинам допускалось очень много брака, особенно в первом тайме. Не знаю, чем это вызвано. Возможно, это из-за того, что было огромное давление сегодня, было необходимо побеждать. В любом случае, так играть нельзя. Концовку первого тайма вроде бы провели неплохо, был момент хороший у Максимова. Ему нужно было брать инициативу на себя и забивать. Если бы забили, настроение во втором тайме было бы совсем другое.

А так мы пытались что-то сделать впереди, но вы видели: у нас есть то, что у нас есть. Мы бросаем вперед то одних, то других, ждем от них активной, агрессивной игры, но, к сожалению, мы ее не видим. Плюс к этому у нас правый фланг совсем другой, чем мы наигрывали: из-за травм выбыли Комбаров и Бурмистров. Были определенные проблемы. Чтобы выиграть – надо забивать. Чтобы забивать, нужно играть агрессивно. Продавливать, цепляться, выцарапывать мячи, обострять индивидуально...Ну не могу я сам выйти на поле! Я со стороны смотрю, и для меня все это необъяснимо и непонятно. Тем более в таких решающих играх. Шансы у нас еще есть, теперь от нас ничего не зависит, есть надежда на "Ростов", которому нужны очки, чтобы попасть в Лигу Европы. Ну и, конечно, нам надо выигрывать у "Спартака".

– Почему глаза у игроков не горели?

– Поверьте, мы все сделали для того, чтобы глаза горели. Говорили, что сегодня надо оставить все силы, вытащить все резервы, сегодня – главный матч сезона. Нужны три очка. Все, что возможно, мы сделали, пытались завести игроков. Вроде бы перед игрой все друг друга поддерживали, настраивались. Выходят на поле – и начинаются какие-то ошибки непонятные...

– С физикой все нормально в команде?

– Да. Вы же видели: в концовке бежали, пытались забить. Но впереди нет человека, который бы взял игру на себя, влез в штрафную, ударил бы по воротам. Это то, что у нас есть на сегодняшний момент. Вот пример для меня – "Локомотив". До приобретения Ари это была одна команда, с Ари – это совершенно другая команда, которая преобразилась на глазах, выиграла Кубок. Появился человек, который решает все вопросы.

– Вы говорите, что настраиваете команду, а на поле ничего не складывается. Вы хорошо наладили взаимопонимание с командой? Они понимают ваши требования, вы понимаете состояние игроков?

– В таких ситуациях отношения внутри команды или какие-то требования отходят на второй план. На первый план выходит желание самих игроков. На кону же стоит их будущее! Мне непонятно, почему некоторые этого не понимают. Количество брака зашкаливает, для меня это необъяснимо.

– В конце матча болельщики скандировали "Вы позорите наш город", обращаясь к команде. Вам не стыдно за ту игру, которую показал "Арсенал"?

– В какой-то мере стыдно, конечно. Как тренер, который отвечает за игру команды, я это признаю. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)