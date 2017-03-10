Сергей Кирьяков: "Некоторые иностранцы "Арсенала" не поняли, что такое матчи премьер-лиги"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков отметил важность победы в матче 19-го тура чемпионата России над "Уралом" (2:0). По словам специалиста, из-за непростого поля игроки "канониров" перестраховывались и старались действовать проще.

- Понятно, что этот матч для нас много значил. И для команды, и для меня лично, - сказал Кирьяков. - Приятно, что ребята прониклись этим, и даже несмотря на непростое поле пытались играть в футбол. Я требовал, чтобы чередовали атаки: и через короткий пас, а если соперник будет пытаться прессинговать, делать длинные передачи на Расича, который со своим ростом за каждый мяч должен был бороться. В принципе, эта тактика и принесла свои плоды.

Мы также требовали от игроков средней линии, чтобы те мячи, которые отскакивают в среднюю зону, оставались нашими, чтобы подбор был наш. А игроки атаки, Думбья и Бурмистров, должны были бежать за спину, когда Расич "продлевал" передачи в сторону ворот соперника. Считаю, что этот план сработал. Повторюсь, поле было непростое, и игроки часто перестраховывались и играли попроще.

Хорошо, что забили достаточно быстро первый гол. Считаю, что пенальти был очевидный. Мы не назначали пенальтиста до игры, решили, что кто будет иметь уверенность, тот и будет бить. Расич взял на себя ответственность, и очень хорошо, что все так закончилось. Поздравляю всех с победой, и думаю, что она нужна всем болельщикам, чтобы вселить надежду после необъяснимого, в том числе и для меня, результата в Оренбурге.

Штрафной, пенальти, все сбилось, все пошло сумбурно. Да и некоторые наши иностранные игроки не поняли, что такое матчи премьер-лиги, где идет напряженная борьба, несравнимая ни с какими контрольными играми. Поэтому нужно было провести хотя бы пару встреч, чтобы они поняли, что это за чемпионат и притерлись друг к другу. Я думаю, что это победа со всех точек зрения очень важна в плане дальнейших наших результатов. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)