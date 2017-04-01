Сергей Кирьяков: "Наверное, ошибки Расича в матче с "Томью" связаны с приездом его семьи"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков после победы над "Томью" в домашнем матче 21-го тура чемпионата России (3:0) в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что команда должна была забивать два мяча в первом тайме, чтобы успокоить игру. Также Кирьяков выразил мнение, что не самое лучшее выступление нападающего Федерико Расича связано с приездом его семьи.

- В первом тайме действовали нормально, владели мячом, создавали моменты, хотелось бы забить второй, тогда игра бы успокоилась, - подчеркнул Кирьяков. - Во втором тайме был неприятный кусок, когда очень глубоко сели в обороне, давали сопернику много свободных зон, которыми "Томь" пользовалась и оказывала давление.

Потом сделали замену, внесли коррективы, отодвинули игру, ребятв проявили характер. Было непросто, все понимали, чего стоит эта игра. Забили второй мяч и чувствовали себя спокойно. Сегодня результат был гораздо важнее, чем сама игра.

- Сегодня вы много претензий высказывали Расичу.

- Он сегодня много ошибался, проигрывал верховую борьбу, надо разбираться. Наверное, это связано с тем, что за долгое время к нему наконец приехала семья. Надеюсь, к следующему матчу увидим прежнего Расича.