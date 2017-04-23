Сергей Кирьяков: "Намерены взять очки с "Краснодаром"

Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков перед матчем 24-го тура чемпионата России против "Краснодара" заявил, что команда поставила цель взять очки в этой встрече. "Краснодар" занимает 4-е место в турнирной таблице, тульский клуб идет на предпоследней, 15-й строчке.

– Мы намерены сегодня взять очки, – сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Кирьяков. – Наше положение заставляет нас тщетно готовиться к каждой игре. "Краснодар" сильный соперник, но если мы грамотно сегодня сыграем, не дадим пространства скоростным игрокам соперника, то сможем забить.

Почему бы сегодня не забить "Краснодару"? Футбол такая игра, что всего можно ожидать. "Краснодар", конечно, фаворит сегодня, но мы постараемся использовать свои шансы.

Напомним, что матч состоится сегодня в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи