Сергей Кирьяков: "Надеюсь, игроки "Арсенала" больше не будут ошибаться так, как в матче с "Тереком"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков перед матчем 23-го тура чемпионата России против "Локомотива" подчеркнул, что в лазарете команды находятся только два игрока. Специалист выразил надежду на то, что его подопечные сделали выводы после поражения в предыдущем туре от "Терека" (1:3).

– У нас два футболиста травмированы: Горбатенко и Власов, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Кирьяков. – Они сыграть не смогут. А так, в состав возвращается Бурмистров.

В первую очередь нас волнует наша игра. После игры с "Тереком" мы провели скрупулезный анализ произошедшего и выявили причины неудачного выступления. Надеюсь, ребята сделают поправки и больше таких ошибок допускать не будут.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Арсенал" – "Локомотив"