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Сергей Кирьяков: "Мне дали шанс сделать "Арсенал" хорошей командой"

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Новый президент тульского "Арсенала" Гурам АДЖОЕВ.Гурам Аджоев: "Я не увольнял Павлова из "Арсенала"

Новый тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков в интервью пресс-службе "оружейников" подчеркнул, что в клубе запланированы работы по улучшению, которые касаются всех направлений. По словам специалиста, ему предоставили шанс сделать так, чтобы "канониры" играли в хороший футбол.

- Какие изменения произойдут в тренерском штабе?

- В ближайшие день-два все узнаете. Мы занимаемся этим вопросом.

- Что хотите сказать болельщикам?

- В Туле богатые футбольные традиции. Знаю об этом с малых лет, все-таки я родился рядом, в соседней с Тульской Орловской области. В те времена мы с завистью смотрели на тульскую команду, что делают в Туле для развития футбола и сколько народу приходит на стадион. Я попал в футбольный город. Мне дали шанс сделать так, чтобы команда тут играла в хороший футбол.

- Какие впечатления от инфраструктуры клуба?

- Все нормально. Главное - на базе есть футбольное поле. Остальными вопросами займется президент. Знаю, что планируются работы по улучшению во всех направлениях.

Дополнительная информация

http://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/sergey-kiryakov-mne-dali-shans-sdelat-arsenal-khoroshey-komandoy/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ЦСКА 71

Не верб ни в него, ни в его слова. Скоро Рабинер напишет новую книгу Как развалили Арсенал? и сразу второй том А много ли для этого было надо?

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