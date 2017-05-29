Сергей Кирьяков: "Контракт с "Арсеналом" заканчивается послезавтра, разговоров о будущем не было"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков не знает, сохранит ли он свою должность на следующий сезон. Кирьяков принял "Арсенал" в октябре прошлого года, сменив Сергея Павлова. Под его руководством туляки заняли 14-е место в премьер-лиге, а в стыковых матчах одолели "Енисей" (1:2, 1:0). По информации "СЭ", Кирьякова в "Арсенале" может сменить Рашид Рахимов.

– Вы остаетесь в "Арсенале"?

– Не знаю. Никаких разговоров по поводу моего будущего не было. С чистой совестью ухожу в отпуск.

– Ваш контракт с клубом закончился?

– Он заканчивается послезавтра.

– И с вами никто не говорил о продлении соглашения?

– Нет. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Кирьякова