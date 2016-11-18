Сергей Кирьяков: "Когда нападающие начнут бить по воротам? Когда они появятся..."

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков после поражения от ЦСКА (0:1) в очередной раз посетовал на отсутствие нападающих, передает из Тулы корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Он добавил, что его команда неуверенно начала игру.

– Начали неуверенно, с какой-то боязнью, совершали много ошибок. Не разобрадись с перемещениями игроков ЦСКА в центре: Миланов смещался с фланга, Вернблум высоко поднимался. Из-за этого было много неприятных ситуаций у наших ворот. Во втором тайме внесли коррективы. Стали играть выше, чтобы не давать Березуцким столько времени на розыгрыш мяча, мешали им делать нацеленные передачи. И пошел несколько другой футбол. У нас было несколько хороших атак, в том числе позиционных, в одной из которых могли сравнять счет. Понятно, что у ЦСКА класс игроков выше. Но надеялись взять свое за счет характера, дисциплины. К сожалению, не удалось.

– Когда нападающие будут бить по воротам? Вся острота опять от защитников...

– (смеется) Когда будут нападающие. Это у ЦСКА Траоре и Страндберг на скамейке. А у нас Максимов старается, но он не чистый форвард. К тому же он не в оптимальной форме. Это наша главная проблема: нет человека впереди, который навязывал бы верховую борьбу – сегодня мы ее всю проиграли. Нужен тот, кто будет продавливать, вынуждать соперника фолить. Без такого игрока нам тяжело. Но я говорю это после каждого матча... Какой смысл? Мы бьемся, боремся. Что есть, то есть. Моментов мало, но в каждой игре они есть. Нужно их реализовывать.

- Форбс был активен впереди. Почему заменили его?

- Он явно подустал. "Наелся", хотели освежить игру на фланге. К тому же Власов хорошо выглядел в последние дни. Но усиления не произошло.

- Аппаев и Айдов опять играли за дубль. Вы на них не рассчитываете?

- А вы видели как Аппаев играл за дубль? Даже на таком уровне себя никак не проявил... Честно говоря, нет веры, что он поможет нам усилить игру впереди. Зимой мы планируем серьезно укрепиться. А пока нужно постараться сделать все, чтобы набрать больше очков до паузы.