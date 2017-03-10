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Сергей Кирьяков: "Как "Арсенал" будет обыгрывать "Зенит"? Это секрет"

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Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков после победы над "Уралом" (2:0) в матче 19-го тура чемпионата России подчеркнул, что результат этой встречи был очень важен для команды, поэтому "канониры" не шли в атаку, забив два мяча. Также специалист не стал раскрывать секретов, благодаря которым туляки намерены переиграть "Зенит" в следующем туре российского первенства.

- Что скажете по Михаилу Александрову? - вопрос Кирьякову.

- Он также проделывает огромный объем работы. И вперед бежит, и сзади отрабатывает. Очень дисциплинированный парень. Опять-таки игрок национальной сборной, прошел еврокубки, виден уровень

- При счете 2:0 в большинстве "Арсенал" не бросился вперед добивать соперника. Это вы успокоили игроков?

- Очень тяжело, стоя на бровке, успокаивать игроков. Они действовали по ситуации. Люди все опытные, знают, как когда действовать. Решили немножко опуститься, насытить середину, подстраховаться. Мы играли на результат, сегодня он был чрезвычайно важен. Хотя и вперед мы бежали, действовали на контратаках. Но прежде всего мы должны были обезопасить свои ворота, не дать шанса сопернику.

- Как будете обыгрывать в Питере "Зенит"?

- Это секрет (смеется). (Петр ПОРТЯНСКИЙ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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svs

Куда идешь ты пятачок - большой, большой секрет.

23:24

konoval

Как, как? В одну калитку, вот как.

23:01

RSDsouth

Ни каких секретов : - игрок Зенита получит две желтые за 4 минуты; - Лодыгин не " прыгнет " пару раз и усе .

23:00

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