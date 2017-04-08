Сергей Кирьяков: "Грубейшие ошибки в обороне привели к быстрому голу "Терека"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков после матча 22-го тура чемпионата России против "Терека" (1:3) отметил, что быстрый гол на 5-й минуте предопределил ход встречи. По его словам, тренерский штаб предупреждал игроков о том, что грозненцы играют активно в начале.

- Быстрый гол в наши ворота - ключевой момент первого тайма, - заявил Кирьяков в эфире телеканала "Наш футбол". - Хотя мы предупреждали игроков, что с первых минут "Терек" играет в прессинг, чтобы заставить соперника ошибиться. Но грубейшие ошибки сзади привели к этому голу. После этого игра пошла по другому сценарию, соперник почувствовал уверенность и наказал нас на 20-й минуте второй раз.

После этого мы пошли ва-банк, перешли на игру в четыре защитника. Считаю, переломили ход матча. Понятно, что "Терек" играл по счету. Мы забили гол и усилили давление на ворота соперника. Но все же нам не хватает агрессивности в чужой штрафной. Ну а в конце выпустили еще одного нападающего и пропустили третий гол.