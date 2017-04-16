Сергей Кирьяков: "Гол Фернандеша сломал ход второго тайма"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков после поражения в матче 23-го тура чемпионата России от "Локомотива" (0:3) отметил, что удаление повлияло на ход встречи. Он отметил, что соперник сумел воспользоваться этим.

– Сложно, когда остаешься вдесятером, – сказал Кирьяков в эфире телеканала "Наш футбол". – Играть было тяжело. Во втором тайме оттянулись назад. Старались дисциплинированно действовать. Гол Фернандеша сломал ход второго тайма. Потом пытались что-то сделать впереди. Это было на руку "Локомотиву".

У "Арсенала" сложная ситуация, но команда сражалась, билась. Поблагодарил ребят за игру. Каждый матч для нас решающий.

"СЭ" вел трансляцию матча "Арсенал" Т – "Локомотив"