Сергей Кирьяков: "Фримпонг? Сегодня на поле вышли сильнейшие"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков после поражения от "Уфы" (0:2) в 12-м туре чемпионата России согласился с тем, что уровень его подопечных не соответствует задаче, поставленной перед командой. Специалист подчеркнул необходимость усиления состава в зимнее трансферное окно.

– Когда вы возглавляли "Арсенал", понимали, что набор игроков не соответствует поставленной задаче?

– В принципе, понимал. Но я думал, что смогу как-то раскачать ситуацию в этом плане… Даже в сегодняшнем матче были неплохие моменты. Нельзя сказать, что все было плохо. В первом тайме, даже с учетом того, что мы играли медленно, мы владели инициативой. Но впереди нет людей, которые могли бы индивидуально "решить" эпизод. И – все тот же момент. Забивай – и все могло бы быть по-другому, и тон этой пресс-конференции тоже был бы другим. Это процесс довольно сложный, он требует времени и усиления. Нам сейчас надо смотреть, как набирать очки до зимней паузы, и там, естественно, усиляться.

– У вас не сложилось ощущения, что сегодня не все игроки выложились полностью?

– Честно скажу, некоторые разочаровали. Я с вами согласен. Особенно те игроки, на которых мы сегодня возлагали особую надежду, что они зададут тон своими действиями. Может быть, погодные условия сказались. Мы отменили все выходные, будем разбираться с ребятами, почему у нас так получается, и двигаться дальше.

– Когда в "Арсенал" пришел Фримпонг, на него возлагались большие надежды. А тут приехала его бывшая команда, а он все равно просидел на лавке. На него вообще какие-то планы еще имеются?

– Скажу так: сегодня на поле вышли сильнейшие. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)