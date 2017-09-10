Сергей Кирьяков: "Есть такое впечатление, что судьи "Зениту" чуть-чуть помогают"

Бывший главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков отметил, что "Динамо" может обыграть "Зенит" в предстоящем матче 9-го тура. По его словам, это станет возможным, если бело-голубым будет сопутствовать удача. Также Кирьяков выразил надежду, что в поединке будет квалифицированное судейство.

- Два года назад "Динамо" вылетело, проиграв "Зениту". Может быть сейчас особенное желание взять реванш? Насколько принципиальность противостояния будет влиять на игру?

- Вряд ли это будет влиять. "Динамо" сильно изменилось. Если брать состав, который играл в том матче, из него осталось один-два человека. Новые футболисты, новые задачи у команды. Наверняка никто не загружает себя тем, что была такая игра, которая отправила "Динамо" в ФНЛ. Не стоит об этом и вспоминать.

- Что может помочь "Динамо" обыграть "Зенит" сейчас?

- Во-первых, уверенность в своих силах. Надо, чтобы они поняли, что своим составом могут обыграть любую команду. Калитвинцев наверняка работает с этим психологическим аспектом. Они доказали это со "Спартаком", вытащив практически проигранный матч. Еще не помешало бы немного удачи. Кроме того, надеюсь на квалифицированное судейство. Все-таки пока такое впечатление, что "Зениту" чуть-чуть помогают.