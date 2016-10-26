Сергей Кирьяков: "Если "Уфа" сыграет в Кубке России основой, это будет плюсом для "Арсенала"

Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков перед матчем 12-го тура премьер-лиги с "Уфой" считает, что его команде пора побеждать. Тренер добавил, что "Уфе" будет сложнее восстановиться из-за участия в Кубке России.

– Мы работаем над игрой в атаке, но ребятам чисто психологически тяжело перестроиться, и наша задача в том, чтобы этот процесс шел намного быстрее, – сказал Кирьяков в интервью официальному сайту "Арсенала". – Чего ждать от матча с "Уфой"? Мы настраиваем ребят выигрывать, до этого у нас было две ничьих (с "Краснодаром" и "Крыльями Советов"). "Уфа" – непростой соперник. Мы сейчас уже изучаем эту команду, у нее в составе есть качественные футболисты. "Уфа" быстро играет в атаке и дисциплинированно в обороне. Все это нам надо учитывать.

Если "Уфа" будет играть кубковый матч основным составом, то это будет плюсом для "Арсенала", потому что они играют выездной матч и на восстановление уйдет больше времени.