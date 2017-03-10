Сергей Кирьяков: "Думбья доставил немало хлопот обороне "Урала"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков после победы над "Уралом" (2:0) в матче 19-го тура чемпионата России подчеркнул, что полузащитник Мусса Думбья, который взят в аренду у "Ростова", быстро влился в игру команды. По его словам, в этой встрече хавбек доставил немало хлопот обороне соперника.

- По сравнению с игрой в Оренбурге вы поменяли двух игроков стартового состава и упомянули об изменениях в тактике. Когда было принято такое решение: сразу после той встречи или позже? - вопрос Кирьякову.

- Не сразу, спустя пару дней. Концовку того матча, считаю, мы провели прилично, много времени находились у штрафной площади соперника. Не хватало агрессивности, игры непосредственно перед воротами. Мы сделали из этого выводы, и сегодня требовали, чтобы как можно чаще доставляли мяч в штрафную, имея такого габаритного форварда, как Расич. Чтобы он оказывал давление на защитников и боролся за каждый мяч.

- После матча в Оренбурге много шишек досталось Иванову. Не было соблазна его заменить сегодня? Вы по-прежнему ему доверяете?

- Иванов - игрок национальной сборной, игрок, который имеет опыт выступлений в Лиге Европы. Какие могут быть сомнения? Ну да, он там споткнулся при счете 2:0. Искусственное поле. Мы с ним разговаривали, он извинился, сказал, что не привык играть на искусственных полях. Поэтому сомнений по нему не было, и сегодня он всем все доказал, сыграл надежно, наверху выиграл все единоборства, да и вы видите, как он спокойно, уверенно работает с мячом, какие отдает передачи.

- Думбья пришел в команду последним. Как он вам, в том числе в человеческом плане, в тренировочном процессе?

- Все хорошо, отличный парень, скромный. Хочет играть, глаза горят. В "Ростове" он имел мало игровой практики. На тренировках сразу был виден его уровень, что он быстрый, техничный, может обыграть "один в один". Неприятный для защитников. У нас такого игрока не было, в нашей ситуации он нам просто необходим. Я считаю, что сегодня он доставил немало хлопот обороне соперника. Да, там был момент во втором тайме, когда замешкался, наступил на мяч. Было видно, что подустал. Выполнил огромный объем работы, отрабатывал сзади, поэтому мы довольны. Минус в том, что мы его взяли "на флажке", он мало тренировался с командой, были опасения, что он не так быстро вольется. Потому что у Бердыева требования одни, у нас - немножко другие, но он быстро все схватил, все понял, и сегодня по тактическим моментам к нему вопросов никаких не было. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)