Сергей Кирьяков: "Для "Арсенала" каждый матч как финальный"

Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков после игры 19-го тура чемпионата России против "Урала" (2:0) отметил, что нападающий Федерико Расич сам вызвался исполнять 11-метровый удар. Специалист подчеркнул, что в минувшей встрече на кону было больше, чем три очка.

– Команда собралась, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Кирьяков. – Стояла задача забыть о предыдущей игре, объединиться, настроиться на предстоящий матч. Мы все правильно сделали.

Игра была непростой, на кону стояло больше, чем три очка. Победа была крайне важна, мы ее добились, мы по-прежнему в гонке.

Пенальти? Исполнять должен был тот, кто чувствовал в себе уверенность. Расич реализовал пенальти, чем мы остались довольны. Я бы не сказал, что "Урал" был совсем плох. Соперник атаковал, доставлял нам неприятные моменты, но не создал каких-то явных эпизодов для взятия ворот. Наши защитники сыграли надежно, а на "Урале" сказался тот факт, что они провели третий матч за последние 10 дней.

Для нас каждая игра практически финальная. Мы боремся за выживание, каждый новый матч – финал. Мы будем биться и цепляться до последней игры.

Трансляция матча "Арсенал" - "Урал"