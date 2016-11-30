Сергей Кирьяков: "Для "Арсенала" каждая игра - решающая"

Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков в преддверии матча 16-го тура премьер-лиги с "Рубином" отметил особую важность встречи. По его словам, тяжелые погодные условия не должны повысить чьи-то шансы на успех.

– Ситуация не самая оптимальная для нас. Каждая игра – решающая, - заявил в эфире телеканала "Футбол 3" Кирьяков. - Постараемся в двух оставшихся матчах показать хороший футбол и набрать очки. Мы будем играть в равных условиях с соперником. Футбол будет зимним: поле тяжелое, много борьбы, единоборств. Надеюсь, моменты все же у нас будут.

Трансляция матча "Рубин" - "Арсенал"