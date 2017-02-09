Сергей Кирьяков: "Арсеналу" можно поставить твердую "четверку" за прошедшие 10 дней работы в Турции"

Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков после товарищеской игры с "Милсами" (3:3) отметил, что требует отдачи от футболистов в каждой встрече. Также специалист подчеркнул, что будет следить за выступлениями молодых игроков.

– Отдачи от игроков требуем в каждом матче, – цитирует клубная пресс-служба Кирьякова. – Приятно, что в последние десять минут они вспомнили о характере. Футболисты заработали три дня отдыха этими голами. Целый ряд событий привел к тому, что пришлось тасовать состав. Молодежь хорошо себя проявила. Будем за ней следить дальше. Если говорить по второму сбору, то вся задуманная работа выполнена. Мы провели три хороших игры, хорошо поработали. Можно нам поставить твердую "четверку" за прошедшие 10 дней работы в Турции.