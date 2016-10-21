Сергей Кирьяков: "Арсенал" в матче с "Крыльями" рассчитывал на большее

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков после выездного матча 11-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (1:1) отметил, что команда по-прежнему больше думает об обороне собственных ворот. По словам специалиста, ничья – это не тот результат, на который может рассчитывать коллектив, играющий чуть больше тайма в большинстве.

– Некоторые игроки не поняли, как действовать, имея численное преимущество, - сказал Кирьяков в эфире телеканала "Наш футбол". - В перерыве мы объяснили, кто по каким точкам должен расставиться, чтобы лучше контролировать мяч и создавать больше моментов: острая передача – удар по воротам. Но, к сожалению, не удалось. Это психологический момент. Ребята по-прежнему больше думают, как обороняться. Пока мы не можем воспользоваться численным преимуществом. Команда рассчитывала на большее.