Сергей Кирьяков: "Арсенал" с первых минут постарается найти свою игру"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков перед домашним матчем 14-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил, что в преддверии встречи команда усиленно работала над взаимодействиями игроков как в обороне, так и в атаке. По словам специалиста, "Арсенал", в первую очередь, будет ориентироваться не на проблемы армейцев, а на свою игру.

– Тренерский штаб работал над общими взаимодействиями как в обороне, так и в атаке, – сказал Кирьяков в эфире телеканала "Наш футбол". – Надеюсь, что занятия пошли игрокам на пользу. Ребята постараются с первых минут показать хороший футбол. Про Лукаша Тесака пока точно сказать не могу, ему предстоит пройти обследование. Тренерский штаб вынужден пробовать разных игроков на его позиции. Но мы не жалуемся и стараемся играть в свой футбол. Знаем, что у ЦСКА также есть сложности, но мы в первую очередь будем ориентироваться на самих себя.