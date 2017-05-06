Сергей Кирьяков: "Арсенал" повернул удачу лицом к себе"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков поблагодарил своих футболистов за самоотдачу, отдав должное и везению, которое сопутствовало тулякам в матче 27-го тура чемпионата России с "Ростовом" (1:0). Он добавил, что патриотичный предматчевый ролик сыграл свою роль в настрое команды.

– Мы предполагали, что сегодня будет тяжелая игра. Команда, против который мы играли, очень здорово выглядела и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы, представляя весь российский футбол. Мы пытались дисциплинированно играть сзади, но ошибки, конечно, были, у "Ростова" были шансы забить. Мы не очень уверенно действовали впереди, забили гол не без доли удачи. Если брать в общем, нам сегодня повезло. Но повезло потому, что ребята бились, старались. Может, в тех матчах, где мы пропускали нелогичные голы, удача от нас отворачивалась, но сегодня своим настроем, работой на поле мы повернули ее лицом к себе. Сегодня три очка были важнее качества игры. Все прекрасно понимают, в какой ситуации мы находимся, и я сказал ребятам на установке: "Самое главное, чтобы вы выложились на футбольном поле". Болельщики, вы – журналисты, мы – тренеры можем все простить, кроме равнодушия. А сегодня равнодушных не было, сегодня все бились, боролись, можно сказать, бодались за каждый мяч, но мы выцарапали эту победу. Поздравляю всех, кто болеет за нас. Три очка – очень важный шаг на пути к решению нашей задачи – остаться в премьер-лиге.

– В раздевалке не выясняли, кто забил – Максимов или Бурмистров?

– Это не важно. В любом случае, забила команда. Гол был результатом взаимодействия всей команды.

– Клубное телевидение выпустило очень патриотичный предматчевый ролик. Команда его смотрела?

– Мы вчера его посмотрели. Очень сильный ролик. Мурашки по коже, а добавили бы еще децибелов, то и мурашек было бы побольше. Может, этот ролик тоже нам помог сегодня выйти и сражаться на поле. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Арсенал" – "Ростов"