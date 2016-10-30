Сергей Кирьяков: "Арсенал" должен был забивать первым"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков после поражения от "Уфы" (0:2) в матче 12-го тура премьер-лиги отметил, что его команду подвели собственные ошибки. Также он посетовал на отсутствие забивного форварда в команде.

- Не хватало агрессии впереди, чтобы цепляться за мячи перед штрафной площадью, оказывать давление на защитников соперника, - сказал Кирьяков в эфире канала "Наш футбол". - Мы действовали впереди мягковато. Ничего серьезного не предвещало. Единственное - сами себе привезли момент с угловым, получили гол в раздевалку.

Во втором тайме убыстрили игру. Были хорошие подходы. Но пропустили мяч в быстрой контратаке, соперник опять наказал нас за нашу же ошибку. Обидно проигрывать матчи, когда по игре не скажешь, что все плохо.

В первом тайме мы должны были первыми забивать. Был хороший момент с попаданием в штангу. В таких матчах нужно забивать первыми. Во втором тайме мы стали действовать побыстрей, больше стали гостить у штрафной площади соперника. Но впереди нам не хватает человека, который бы агрессивно играл в штрафной.