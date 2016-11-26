11:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Кирьяков: "Арсенал" больше волнуют погодные условия, чем искусственный газон в Перми"

0
0
0

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков перед гостевым матчем 15-го тура чемпионата России против "Амкара" отметил, что команда решила прилететь в Пермь за два дня до начала встречи. По словам специалиста, искусственный газон не является для команды из Тулы проблемой.

– Решили прилететь в Пермь за два дня до матча, – сказал Кирьяков в эфире телеканала "Наш футбол". – Вчера тренировались в то же время, в которое нам предстоит сегодня играть. Нас больше волнуют погодные условия, чем искусственное поле. В составе одна замена – вместо травмированного Максима Беляева будет играть Александр Денисов.

Трансляция матча "Амкар" - "Арсенал"

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ