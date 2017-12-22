Сергей Карякин: "Промес демонстрирует невероятный уровень"

Знаменитый российский гроссмейстер, давний болельщик "Спартака" Сергей Карякин в интервью "СЭ" подвел итоги первой части чемпионата России и назвал лучших игроков красно-белых.

– Ваша версия топ-3 игроков этого сезона в "Спартаке"?

– Точно Глушаков. Еще назову Зе Луиша и Промеса, который демонстрирует невероятный уровень!

– Многие считают, что Квинси созрел для переезда в топ-клуб Европы.

– Согласен. Но пускай еще немного побудет у нас.

– Что пожелаете "Спартаку" в 2018 году?

– Как можно больше побед! Я, как обычный болельщик, получаю большое удовольствие от игры команды. Пускай радует нас как можно чаще. Хотя и после поражений я тоже со "Спартаком". Настоящие фанаты никогда не перестанут поддерживать родной клуб. (Павел ГУРЕВИЧ)