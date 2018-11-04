19:05 | Футбол — РПЛ

Сергей Карякин – о Глушакове и фанатах: "Я против резких движений"

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Гроссмейстер, известный болельщик "Спартака" Сергей Карякин в интервью "СЭ" выступил в поддержку полузащитника красно-белых Дениса Глушакова, которого фанаты подвергли обструкции во время игры 1/8 финала Олимп-Кубка России с "Анжи" (1:0).

– Я против резких решений, – сказал Карякин. – Никогда не стоит забывать, что Глушаков был одним из тех, кто принес нам чемпионство в сезоне-2016/17.

Я с ним в хороших отношениях – у нас была совместная тренировка, мы вместе снимались в документальном фильме про меня. У меня к нему персонально претензий нет. Хочется пожелать, чтобы он нашел свою игру, понял, что делае, и чтобы у него началась белая полоса.

– Верите, что она возможна в "Спартаке"?

– Верю, что никогда не поздно найти свою игру и просто выступить достойно. Результатом может быть и не первое место, но нужно выступить достойно, показать свою игру и хороший футбол.

– Что нужно сделать Глушакову, чтобы вернуть любовь болельщиков?

– Хороший вопрос. Его лучше адресовать Денису. Я бы рекомендовал ему сконцентрироваться на футболе. Если он будет забивать, доверие болельщиков вернется. (Андрей Михайлов, Ярослав Сусов)​

Спартак – Урал

 

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