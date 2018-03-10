Сергей Карякин: "Надеюсь, "Спартаку" удастся совершить подвиг и догнать "Локомотив"

Россиянин Сергей Карякин перед стартом турнира претендентов в интервью "Известиям" заявил, что верит в чемпионство "Спартака" в этом сезоне. Красно-белые идут на 3-м месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Локомотива" на 8 очков.
– Вы являетесь поклонником этой команды. Удалось посмотреть центральный матч 21-го тура "Локомотив" – "Спартак"?
– Нет, к сожалению. Я бы поехал на сам матч и поддержал спартаковцев с трибуны, но у нас заканчивался турнир по блицу и я не смог вырваться.
– Как думаете, у красно-белых еще есть шанс защитить титул?
– Думаю, что да. Пока есть хоть минимальные шансы, надо за них цепляться. Я много раз выигрывал турниры, когда в меня уже мало кто верил. Надеюсь, "Спартаку" удастся совершить подвиг и догнать "Локомотив". Для этого у команды есть всё самое необходимое – классный тренер, сильные игроки и самые преданные болельщики.
Карякин снова не фаворит. В Берлине стартует турнир претендентов
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https://iz.ru/717399/timur-ganeev-aleksandr-nevzgoda/v-berline-shansy-u-vsekh-grossmeisterov-ravny