Сергей Карякин: "Надеюсь, "Спартаку" удастся совершить подвиг и догнать "Локомотив"

Россиянин Сергей Карякин перед стартом турнира претендентов в интервью "Известиям" заявил, что верит в чемпионство "Спартака"​ в этом сезоне. Красно-белые идут на 3-м месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Локомотива" на 8 очков.

– Вы являетесь поклонником этой команды. Удалось посмотреть центральный матч 21-го тура "Локомотив" – "Спартак"?

– Нет, к сожалению. Я бы поехал на сам матч и поддержал спартаковцев с трибуны, но у нас заканчивался турнир по блицу и я не смог вырваться.

– Как думаете, у красно-белых еще есть шанс защитить титул?

– Думаю, что да. Пока есть хоть минимальные шансы, надо за них цепляться. Я много раз выигрывал турниры, когда в меня уже мало кто верил. Надеюсь, "Спартаку" удастся совершить подвиг и догнать "Локомотив". Для этого у команды есть всё самое необходимое – классный тренер, сильные игроки и самые преданные болельщики.

Карякин снова не фаворит. В Берлине стартует турнир претендентов