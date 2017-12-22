Сергей Карякин: "Если "Спартак" будет играть, как с ЦСКА, то шансы на чемпионство высокие"

Знаменитый российский гроссмейстер, давний болельщик "Спартака" Сергей Карякин в интервью "СЭ" подвел итоги первой части чемпионата России и отметил, что у красно-белых еще есть возможность стать чемпионами.

– Перед началом прошлого сезона вы сказали, что у вас есть чутье по поводу чемпионства "Спартака". В этом имеется подобное предчувствие?

– Уже не такое. Тогда получалось абсолютно все, залетали сумасшедшие голы. Многие видел вживую – часто ходил на стадион. Спартаковцы были объективно лучше всех.

А этот розыгрыш начали не лучшим образом. Видимо, сказалось чемпионство, футболисты на старте еще приходили в себя. Но сейчас видно, что снова нащупали свою игру. Если будут выглядеть так же, как с ЦСКА, то шансы на новую победу оцениваю как высокие. Теперь вопрос в том, чтобы не растерять кондиции во время зимнего перерыва.

– Но ведь "Локомотив" оторвался на восемь очков. Неужели реально ликвидировать такое отставание?

– Понятно, что железнодорожники – главные фавориты. Но чудеса случаются. Если "Локо" затормозит в первых весенних турах, то появится возможность его обогнать. (Павел ГУРЕВИЧ)