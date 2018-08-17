Сергей Карякин: "Чемпионат России очень скучный. Какой-то антифутбол"

Российский шахматист Сергей Карякин в интервью "СЭ" поделился мнением о старте чемпионата России сезона-2018/19.

- После чемпионата мира какой-то антифутбол. Голов забивается очень мало, качество игры оставляет желать лучшего, - отметил Карякин. - Мне кажется, что в этом сезоне команды стали действовать очень закрыто.

– Кто пока понравился больше всего?

– Если честно, то ни одна команда не впечатлила. Особенно в Европе. Страшно подумать, что будет с "Локо" и ЦСКА в Лиге чемпионов. Ну а если наша шестая команда "Уфа" так играет с "Прогресом" из Люксембурга, то мне кажется, нужно думать, как поднимать уровень. После такого великолепного первенства мира, после такого выступления сборной нам нужен совершенно другой футбол.

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